Bursa’da Endonezya rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ile Endonezya Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan ‘Harika Endonezya’ programı ilgi gördü. Merinos AKKM Orhangazi Salonu’ndaki programda fuaye alanında Endonezya’ya ait ürünler ve yemekler tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki ülke arasında çok mesafe olmasına karşın birbirleriyle çok fazla ortak noktası bulunduğunu söyledi. Programın Bursa’da düzenlenmesi dolayısıyla Büyükelçi Wardana’ya teşekkür eden Aktaş, Türkiye’nin 4. büyük şehri olan Bursa’nın bu tür buluşmaları fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi. Farklı kültürlerin dostça ve kardeşçe yaşadığı Bursa’da değişik kültürleri misafir etmenin de kendileri için önemli olduğunu belirten Aktaş, “Bursa bir dünya şehridir. Endonezya denince aklıma iki şey geliyor. Birincisi umre veya hacca gittiğinizde Endonezyalı Müslümanları disiplin içerisinde ibadet ederken görürsünüz. İkincisi de 1998’de Endonezya’nın Bali adasına gitmiştim. Muhteşem manzaraya sahipti. Birçok dost edindik. 19 sene sonra Endonezyalıları ve büyükelçimizi Bursa’da ağırlamak bizleri ayrıca mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye bütün dünyaya entegre olmaya çalışıyor. Günümüzde uzak mesafeler de yakınlaşıyor. Endonezya ile bir gönül yakınlığımız, ortak değerlerimiz var. Bu program da iş birliğine katkı sunacaktır. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Wardana, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’ne verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Harika Endonezya programının sanat ve kültürlerini insanlara daha fazla tanıtmak maksadıyla hazırlandığını ifade eden Wardana, bu tür programlar sayesinde Türk toplumunun Endonezya hakkında daha sağlıklı bilgiler alabileceğini dile getirdi. Ülkesi hakkında bilgiler veren Wardana, “14 binden fazla adadan oluşan Endonezya, dünyanın en büyük adalar ülkesidir. 250 milyon insanın yaşadığı Endonezya dünyanın en büyük 4. nüfusuna sahiptir. Nüfusun yüzde 85’inin Müslüman olduğunu düşünürken dünyanın en büyük Müslüman toplumudur. Endonezya, İslami turizm destinasyonları dahil olmak üzere çeşitli cazip turizm merkezlerine sahiptir. İstanbul ile Cakarta arasında yapılan günlük uçuşlar da hesaplı hale gelmiştir. Umarım gösteri bütün Bursalıları mutlu eder” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise, Bursa’da ve Türkiye’de kültürden sanata, eğitimden sağlığa ve sosyal projelerle hayatın her alanına yön vermeye devam ettiklerini anlattı.

Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan da Endonezya’yı millet olarak çok sevdiklerini hatırlattı. Uzakdoğu’daki kardeşlerimiz olan Endonezya’da deprem olduğu zaman aynı acıyı yaşadıklarını aktaran Birkan, Kurtuluş Savaşı’nda da Endonezyalıların bizim yardımımıza koştuğuna inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Endonezya’nın oyunları sahnelendi. Endonezya adalarının kendine has danslarını mahalli kıyafetleriyle ve çalgı aletleriyle sahneleyen ekip ilgi gördü. Türkçe şarkıları da seslendiren Endonezyalılar, kendi ülkelerindeki esintileri Bursalılara hissettirdi. Ayrıca fotoğraf sergisi açıldı.