Bursa’da ev yangını

Bursa’nın İznik ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ahşap ev yandı. Dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Alzheimer hastası olan 78 yaşındaki Hüseyin Duran ısınmak için evde bulunan kömür sobasını yakmasının ardından yangın çıktı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen Remzi Duran, alevlerin arasından içeriye girip babasını dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen baba ve oğlu olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İznik’ten gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.