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19 Eylül 2017 10:54

Bursa’da faciadan dönüldü.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde hatalı sollama yapan bir araçla karşı şeritten gelen bir başka aracın burun buruna gelmesi araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa’da faciadan dönüldü.

19 Eylül 2017 10:54

Faciadan dönülen görüntülerde araç sürücüsünün olaydan sonra uzun süre kendine gelemediği görüldü.


Olay, pazar günü yol genişletme çalışmaları devam eden Orhaneli yolunda meydana geldi. Bursa istikametine gelen Onur Battal yönetimindeki araç virajlı yolda seyir halindeyken karşı yönden hatalı sollayan aracın üzerine geldiğini gördü. Tekrar şeridine geçeceğini düşündüğü araç üzerine doğru ilerlemeye devam ederken, hızını yavaşlatan Battal’ın kullandığı aracın sağından geçerek yoluna devam etti. Olay, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay anını anlatan Battal, “Beni görerek çıktı. Gözümün içine bakıyordu hatta gelirken. Ne amaçladı anlamadım. Ne yapacağını kestirmeye çalıştığım için de durmadım. Durmadım çünkü kaçma manevrası yapacaktım. Ama karşı taraf kaçmaya başlayınca ben de yerimi değiştirmedim. İkimiz de aynı tarafa kaçma manevrası yapabilirdik. Bu sebeple onun bir şeyler yapmasını bekledim. Verilmiş sadakamız varmış. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım” dedi.




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