Bursa’da faciadan dönüldü...

Olay Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan mahallesinde meydana geldi. İçerisinde amonyak tankları bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangın, kısa sürede bütün depoya yayıldı. Alevleri gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ve jandarma ekipleri de olay yerinde geniş önlem aldı.

Bölgeye gelen 10 itfaiye aracındaki ekipler yangına müdahale ederken, Gürsu Belediyesi’ne ait 4 su tankı da bölgeye su taşıdı. Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas’ın da olay yerine gelerek incelemede bulunduğu yangın, 1.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.