Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 04:20

Bursa’da feci kaza; 3 ölü 3 yaralı

Bursa’da 2 aracın çarpışması sonucu akrabalarının düğününden dönen 6 kişiden 3’ü hayatını kaybederken 3’ü ağır yaralandı.

Bursa’da feci kaza; 3 ölü 3 yaralı

06 Mayıs 2018 04:20

Kaza sonucunda araç hurdaya döndü.


Olay, Bursa Orhaneli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akrabalarının düğününden dönen 6 kişinin bulunduğu 16 ACZ 07 plakalı araca bir tırın çarpması sonucu otomobilde bulunan 6 kişiden Mustafa Koçan, Recep Altın, ve İsmail Acar hayatını kaybederken diğer 3 şahıs ise ağır yaralandı. Yaralılar Uludağ Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. İddiaya göre kazanın ardından paniğe kapılan tır şoförü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer vatandaşlar jandarma ve ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.


Düğünden köylerine dönen diğer akrabaları ise olay yerinde saatlerce bekleyerek hurdaya dönen araca bakarak gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemeler ardından cenazeler Bursa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
19
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç