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30 Ağustos 2018 18:01

Bursa’da feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da elektrikli motosiklet sürücüsü otomobile çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

30 Ağustos 2018 18:01


Kaza, İznik-Yenişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Elektrikli motosikleti ile seyir halinde olan İlker Terzi (22), Darka Sosyal Tesislerinden ana yola çıkan Gazi Osman Çakmak’ın kullandığı 16 H 6337 plakalı otomobile ortadan çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobilin yan tarafına sert bir şekilde başını çarpan Terzi, kanlar içerisinde yere yığıldı. İlker Terzi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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