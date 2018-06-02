Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralı

Kazada sürücü Yunus Özen(31) hayatını kaybederken kardeşi Ozan Özen(21) ağır yaralandı.

Kaza, Bursa İzmir Kara yolu, İzmir istikameti Merinos mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. 31 yaşındaki Yunus Özen kontrolündeki 16 YE 639 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda hızla savrulan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Yunus Özen ve kardeşi 21 yaşındaki Ozan Özen ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Yunus Özen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Ozan Özen’in de hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.