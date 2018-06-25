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25 Haziran 2018 21:16

Bursa’da feci motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’da feci motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

25 Haziran 2018 21:16

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi İpek Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Gökhan Çakır’ın (33) kullandığı 16 FBK 97 plakalı motosiklet, İsmail Şentürk’ün kullandığı plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Çakır, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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