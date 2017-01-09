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09 Ocak 2017 18:53

Bursa’da feci olay...Anne ve ikizlerinin cesedi bulundu

Bursa’da feci olay...Anne ve ikizlerinin cesedi bulundu

09 Ocak 2017 18:53

Bursa’da 25 yaşındaki anne kendisini astı. Annenin 4,5 yaşındaki ikiz kızları evde ölü bulundu. Kızların doğalgazdan zehirlendikleri iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalllesi Sakarya Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren 25 yaşındaki Zahide Kahraman, evde kendisini astı. Zahide Kahraman’ın Bursa’daki bir hastanede çalıştığı öğrenilen eşi Mustafa Kahraman komşularını arayarak haber verdi. Evdeki manzara karşısında dehşete düşen Kahraman ailesinin komşuları polis ekiplerine haber verdi. Anne Zahide Kahraman olay yerinde hayatını kaybederken, 4,5 yaşındaki ikiz kızları Ecrin ve Eslem ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. İkiz kızların doğalgazdan zehirlendikleri belirtilirken, anne Kahraman’ın kızlarını öldürdükten sonra mı intihar ettiği yoksa ikizlerin doğalgazdan zehirlenmesine dayanamayıp mı canına kıydığı soruşturmanın ardından belirlenecek. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis evi incelemeye aldı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yeri polisi tarafından evde detaylı inceleme başlatıldı.



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