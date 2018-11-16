Bursa'da feci tır kazası: 1 yaralı

Bursa'da kontrolünü kaybeden tır sürücüsü, önce metronun demirlerini ardından bir ambulansı biçti. Feci kazada tır sürücüsü yaralandı.

Bursa'da İzmir yolu Ataevler metro istasyonu mevkisinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü A.A., önce metro tellerine çarptı. Çarpmanın ardından savrulan tır, o sırada yoldan geçen ambulansa da vurarak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir yolu felç olurken, kaza nedeniyle metro seferleri de aksadı.

İzmir yolu Ataevler metro istasyonu mevkiinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda kaymaya başlayan tır önce metro tellerine çarptı. Çarpmanın ardından savrulan tır, o sırada yoldan geçen ambulansa vurarak durabildi. Kazada tırın ön kısmı dorsesinden ayrılarak yola savruldu. Tır sürücüsü yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sebebiyle İzmir yolunda trafik felç olurken, ulaşım durma noktasına geldi.