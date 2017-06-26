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26 Haziran 2017 10:38

Bursa’da festival Anjelika Akbar ile başlıyor

Bursa’nın geleneği ‘56.

Bursa’da festival Anjelika Akbar ile başlıyor

26 Haziran 2017 10:38

Uluslararası Bursa Festivali’, 28 Haziran Çarşamba günü, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın (BBDSO) usta sanatçı Anjelika Akbar’ın konuk olacağı konserle başlayacak.


Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 56. kez düzenleniyor. Festival, 28 Haziran Çarşamba günü, saat 21.15’te Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Anjelika Akbar’ın, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştireceği konserle başlayacak.


Dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla farklı kültürlerin harmanlanacağı festival, zengin içeriği ile kentte eşsiz bir sanat rüzgarı estirecek. Festival bünyesinde yıl 31. kez düzenlenecek ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’ da 23 ülkeden katılacak halk dansları ekipleriyle 07-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.




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