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03 Mayıs 2018 19:20

Bursa’da FETÖ davasında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa’da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa’da FETÖ davasında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

03 Mayıs 2018 19:20


Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar A.G, K.B, F.Ö, A.M.A, Y.Y. ve avukatları ile bazı tanıklar katıldı. Diğer tutuklu sanıklar eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam ise Kandıra Cezaevi’nden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.


Duruşmada dinlenen sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliyelerini talep etti. Dijital veri araştırmasında, telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in fotoğraflarının bulunması, FETÖ’ye ait haber siteleri ve sosyal medya profillerini takip etmesinin sorulması üzerine Kahya, bahsi geçen haber sitelerinin dışındaki sitelere de giriş yaptığını, "Fuat Avni" gibi sosyal medya hesaplarını da televizyonlardan öğrenen herkesin takip ettiğini iddia etti. Sanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanıklardan Y.Y, A.G, K.B. ve A.M.A hakkındaki dosyanın tefrik edilerek devam ettirilmesine, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam ve Leventoğlu ile tutuksuz sanık F.Ö’nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 ila 10 arasında hapisle cezalandırılmalarına, ayrıca T.C.K 53/1 maddesi gereği seçme ve seçilme ehliyetinden, velayet-vesayet gibi haklarından aldıkları ceza tamamlanıncaya kadar mahrum bırakılmalarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından tutuksuz sanıklardan Y.Y, A.G, K.B. ve A.M.A hakkındaki dosyanın tefrik edilerek devam ettirilmesine, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam ve Leventoğlu ile tutuksuz sanık F.Ö’nün tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devam ettirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.




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