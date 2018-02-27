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27 Şubat 2018 09:26

Bursa’da FETÖ/PDY üyesi okul yöneticileri ve öğretmenler adliyeye sevk edildi

Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında FETÖ/PDY örgütüne ait okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan 4’ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa’da FETÖ/PDY üyesi okul yöneticileri ve öğretmenler adliyeye sevk edildi

27 Şubat 2018 09:26


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün KHK ile kapatılan Özel Ufuk Kreşinde yöneticilik yapan ve çeşitli FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen, örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları ve Bank Asya’da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 17 kişi, gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4’ü kadın 17 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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