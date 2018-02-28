Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 00:20

Bursa’da FETÖ/PDY üyesi okul yöneticileri ve öğretmenler tutuklandı

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında örgüte ait okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan 4’ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa’da FETÖ/PDY üyesi okul yöneticileri ve öğretmenler tutuklandı

28 Şubat 2018 00:20

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı mahkeme kararıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün KHK ile kapatılan Özel Ufuk Kreşi’nde yöneticilik yapan ve çeşitli FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen, örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandıkları ve Bank Asya’da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen toplam 26 şahıs gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4’ü kadın 17 zanlı bu sabah saatlerinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken 6 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs savcılık kararıyla ve 1 şahıs emniyette serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
9
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç