Bursa'da FETÖ/PDY'nin mahrem avukatı gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep, Bursa, Siirt, İstanbul ve Ordu illerinde ikamet ettikleri öğrenilen 5 avukat için arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ/PDY'nin mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerine yönelik soruşturması kapsamında 5 avukat için arama ve gözaltı kararı alındı. Yapılan operasyonda Bursa'da bulunan bir avukat da gözaltına alındı.