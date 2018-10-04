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Bursa'da FETÖ/PDY'nin mahrem avukatı gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Bursalı bir avukat gözaltına alındı.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep, Bursa, Siirt, İstanbul ve Ordu illerinde ikamet ettikleri öğrenilen 5 avukat için arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ/PDY'nin mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerine yönelik soruşturması kapsamında 5 avukat için arama ve gözaltı kararı alındı. Yapılan operasyonda Bursa'da bulunan bir avukat da gözaltına alındı.

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