Bursa’da Fettah Can coşkusu

’sı düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’, Bursalı ünlü besteci ve söz yazarı Fettah Can’ı ağırladı.

Ünlü besteci ve söz yazarı Fettah Can, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserde en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Can, kendi yazdığı ve ünlü şarkıcılar tarafından seslendirilen eserlerini bu kez hemşerileri için söyledi. Hareketli parçalarıyla dinleyenleri coşturan şarkıcı, konserde zaman zaman da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Can, genç yaştaki hayran kitlesi için şarkıları ´Boş Bardak´, ´Başka Bir Şehirde´ ve ´Bu Aşkın Katili Sensin´i söyledi. Kendine has üslubuyla beğeni toplayan sanatçı, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü fethetti.