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15 Mayıs 2018 18:47

Bursa’da Filistin için gıyabi cenaze namazı

Bursa’da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılan bir grup ardından Amerika ve İsrail bayraklarını yaktı.

Bursa’da Filistin için gıyabi cenaze namazı

15 Mayıs 2018 18:47


Edeb Platformu 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı’nda toplanarak, İsrail ve ABD’ye ’Filistinli halkına yönelik saldırılar’ sebebiyle tepki gösterdi. İkindi namazının ardından meydanda toplanan grup, gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra dövizler açan vatandaşlar, İsrail ve Amerika’ya tepki gösterdi. Sloganlar atan Edeb Platformu adına açıklama yapan Yasin Kuruçay, “İsrail’in, sadece Filistin topraklarını işgal eden bir ülke olmadığı hususudur. Kurulduğu günden itibaren özellikle Ortadoğu’da ve İslam coğrafyasında hükümetleri, ekonomileri, savaşları ve anlaşmaları yönlendirmiş, kurduğu şebekeler, ilişki içinde olduğu çıkar grupları ve küresel emperyalizmin gizli ve açık kurumlarıyla birlikte her alanda fitne ve bozgunculuğun merkezi olmuştur. İsrail’in amacı, Nil ile Fırat arasında ‘vadedilmiş topraklar’ üzerinde Büyük İsrail Devleti’ni kurarak, dünya egemenliğini ele geçirmektir. Türkiye’nin güneydoğu toprakları vadedilmiş toprakların içerisindedir. Dolayısıyla İsrail yayılmacılığı ülke için de bir tehdittir” diye konuştu.


Yaşanan zulme tepki gösteren Kuruçay, “Bu yılki Nekbe Günü’nü diğerlerinden farklı kılan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu kabul etmesi ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını ilan etmesidir. Nitekim dün, bunu gerçekleştirdiler. Bu durum, hem ülkemizde hem de dünyada tepkilere yol açmış, nefretle karşılanmıştır” dedi.


ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını lanetlediklerini vurgulayan Kuruçay, “Bu küstah kararın tüm Müslümanları aşağılayan bir pervasızlık olduğunu haykırıyoruz. İsrail’e karşı kanlarıyla, canlarıyla mücadele eden direniş erlerini selamlıyor, direnişi söndürmeye çalışan emperyalist iradeden ve onlara teslim olan satılmış rejimlerden beri olduğumuzu ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.




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