Bursa’da fırınlara ramazan öncesi sıkı denetim

Düşük gramajlı ekmek satan fırına 259 lira para cezası kesildi.

Osmangazi Belediyesi’nı bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaklaşan ramazan ayı öncesi fırınlara denetimlerini arttırdı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ekmeği yemesi için zabıta ekipleri, eş zamanlı olarak fırınlara denetim uyguladı. Yapılan denetimlerin ardından fırınların ruhsatları, vergi levhaları, üretim yerleri ve depoları denetlendi. İlçe genelindeki fırınların genelde hijyenik ortamlarda ekmek ürettiği görüldü.

Çekirge Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir fırına ise, 250 gramdan düşük gramajlı ekmek ürettiği için 259 lira ceza kesildi. Fırındaki ekmekleri tek tek kontrol eden ekipler, düşük gramajdakilere el koydu. Düşük gramajdaki ekmekler, hayır kurumlarına bağışlanacak.

Öte yandan fırıncılar, denetimlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ekmek yiyeceğini ifade eden fırıncılar, denetimlerin devam etmesini beklediklerini söyledi.