Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 09:18

Bursa’da fırınlara ramazan öncesi sıkı denetim

Bursa’da Osmangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fırınlara şok baskınlar yaptı.

Bursa’da fırınlara ramazan öncesi sıkı denetim

09 Mayıs 2018 09:18

Düşük gramajlı ekmek satan fırına 259 lira para cezası kesildi.


Osmangazi Belediyesi’nı bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaklaşan ramazan ayı öncesi fırınlara denetimlerini arttırdı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ekmeği yemesi için zabıta ekipleri, eş zamanlı olarak fırınlara denetim uyguladı. Yapılan denetimlerin ardından fırınların ruhsatları, vergi levhaları, üretim yerleri ve depoları denetlendi. İlçe genelindeki fırınların genelde hijyenik ortamlarda ekmek ürettiği görüldü.


Çekirge Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir fırına ise, 250 gramdan düşük gramajlı ekmek ürettiği için 259 lira ceza kesildi. Fırındaki ekmekleri tek tek kontrol eden ekipler, düşük gramajdakilere el koydu. Düşük gramajdaki ekmekler, hayır kurumlarına bağışlanacak.


Öte yandan fırıncılar, denetimlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ekmek yiyeceğini ifade eden fırıncılar, denetimlerin devam etmesini beklediklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç