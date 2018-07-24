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24 Temmuz 2018 18:52

Bursa’da fırtına ağaçları devirdi

Bursa’nın İznik ilçesinde fırtına ve yağmur ağaçları devirdi.

Bursa’da fırtına ağaçları devirdi

24 Temmuz 2018 18:52


Yağmurla başlayan şiddetli rüzgâr Boyalıca Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Bir çay bahçesinde bulunan çınar ağaçları fırtınadan zarar gördü. Çınar ağaçlarının dev dalları büyük bir gürültüyle kırıldı. Bahçede kimsenin olmaması faciayı önledi. Kasaba kabristanında bazı servi ağaçlarının dalları da kırılıp, mezarlık içinden geçen elektrik tellerinin üzerine düştü. Boyalıca’da kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Sahil kenarındaki söğüt ağacı ise fırtınaya dayanamayıp kökünden sökülerek devrildi.




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