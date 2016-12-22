Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 14:00

Bursa’da fuhuş operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Bursa’da fuhuş operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

22 Aralık 2016 14:00

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, yaptıkları 2 aylık çalışmanın sonunda fuhuş yapan 17 kişiyi gözaltına aldı.
Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapanlara göz açtırmıyor. Bursa’da Merinos Parkı, Merinos kavşağı, Yeni Yalova Yolu ve Beşyol Kavşağı üzerinde 2 ay boyunca kamera takibi yapan ahlak polisi, mağdur bayanlara ve travestilere uyuşturucu ve tehditle fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Çete üyelerinin kendilerine göre bölge belirledikleri ve fuhuş yaptırdıkları kişileri korudukları ve olası olaylara karşı müdahalede bulundukları yapılan araştırma neticesi ortaya çıkarıldı.
Fuhuş yapan ve yaptırdıkları iddia edilen kişileri tek tek kayıt altına alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, görüntülerde kadınların yol kenarında duran araçlarla pazarlık yaptıklarını ve daha sonra boş bir alanda ilişkiye girdiklerini tespit etti. 2 aylık takibin ardından yapılan operasyonda şüphelilerin suçta kullandığı değerlendirilen 4 araca geçici olarak el konuldu. Operasyon kapsamında travesti ve bayanların oluşturduğu 21 kişi ile ilişkiye girdiği tespit edilen 45 kişinin de ifadesine başvuruldu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan kişilerin fuhuş yaparken kullandıkları 13 ikamete de mühür vuruldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan 17 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç