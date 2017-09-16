Bursa’da fuhuş operasyonunda: 24 kişi gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 17 kadın ve onlarla birlikte olduğu belirtilen 7 erkeği gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa’nın Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya ve Dumlupınar mahallelerinde fuhuş yaptığı iddia edilenlere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden belirlenen adreslere ve yolda pazarlık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda 17 kadın ve birlik oldukları öne sürülen 7 erkek gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan 7 erkekten birinin, 18 yaşından küçük olduğu ve fuhuş yapmak için adrese girdiği sırada yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 24 kişiye Kabahatler Kanunu’ndan cezai işlem uygulandı.