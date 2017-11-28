Bursa’da gayrimenkul fiyatları yükseliyor

Bursa’nın gayrimenkul olarak 2017 yılını rekorlarla kapatacağını ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul brokerı Özkan Aydemir, “Bursa da tarihin en yüksek satış rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum. Yıl sonu itibariyle 55 bine yakın konut satışı gerçekleşecektir. Eylül ayında 6 bin 80 konut satışı ile Bursa tarihinin rekorunu kırdık. Bu satışın temel sebebi, KDV’nin yüzde 1 oranına çekilmesi ve tapu masraflarının binde 3 oranına indirilmiş olmasıdır. Eylül ayındaki satış tabii ki birçok kişiyi heyecanlandırdı. Ekim, Kasım ayında da aynı performans devam eder diye düşünüldü. Ancak, 3+1 dairelerde konut faiz oranlarında oluşan yükselişten kaynaklı bu 2 ayda istenilen satışlar gerçekleşmedi. 0,75’lik orandan 1,14’e yükselen konut faizleri mülk almak isteyenlerin tedirginlik yaşamasına sebep oldu. Ancak, 2 bin lira kiranın olduğu bir dönemde konut kredisi ödemek daha cazip gelebilir. Bu yüzden konut almak isteyenlerin bu düşüncelerini ertelememeleri gerekiyor. Bursa’daki önümüzdeki 2 yıl içerisinde de son yıllar içerisinde gerçekleşen çıkış trendinin süreceğini öngörüyoruz. Konut fiyatlarında herhangi bir düşüş Bursa için kesinlikle beklenmiyor. Çünkü Bursa, Türkiye’de sanayisi, ulaşım ağı ve yeni yatırımlarıyla birlikte gelecek potansiyeli en yüksek olan şehir olarak ön plana çıkıyor. Kentsel dönüşümde de istenilen randıman alınırsa, bir basamak fiyatlarda yavaşlama olabilir. Ancak yine de kiralama ve satışlarda yukarıya çıkışlar devam edecektir” dedi.

Kira ve satış fiyatları her geçen gün artacaktır

Nilüfer bölgesinin Bursa’daki son yıllardaki konut satışına en çok katkı sağlayan bölge olduğuna değinen Aydemir, “Eylül ayında 2 bine yakın konut satışı yapıldı. Ekim ayında da bin 500’e yakın konut satışıyla geçen yıldaki rakamlar yakalandı. Bu tabii ki en çok tercih edilen bölge ve kentsel dönüşümünde devam etmesinden dolayı, kiralara da yansıdı. Şu anda Nilüfer’de 1+1 dairenin kirası bin ile bin 500 arasında değişmekte, 2+1 dairenin kirası bin 500 ile 2 bin, 3+1 dairenin kirası bin 500 ile 3 bin lira arasında tutulmaktadır. Konut satışlarındaki ortalamaları baz aldığınız da ise, 1+1 daireler 190 bin ile 200 bin bandında, 2+1 daireler 250 bin ile 270 bin, 3+1 daireler ise 370 bin ile 400 bin olarak değişmektedir” diye konuştu.

İstanbul-İzmir otobanının geçtiği yer değerleniyor

İstanbul-İzmir otobanının sadece Bursa’ya değil, diğer illere de değer kattığını belirten Aydemir, “Balıkesir, son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bu önümüzdeki 3 yıl içerisinde şu andaki büyümesinin 4 katı daha hızlı büyüyeceğini düşünmekteyiz. Çünkü İstanbul-İzmir otobanının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Çanakkale yolunun da yapılmasıyla birlikte, Ege ile Marmara bölgesinin kesişim noktası haline gelecek. Şu anda çok büyük bir otel zinciri ve alışveriş merkezi inşaat çalışmalarına başladı. Türkiye’nin güçlü firmalarından bir tanesi de fabrika kurmayı hedefliyor. Tabii ki bunlar da Balıkesir’in gelişmesinde ve büyümesinde büyük katkı sağlayacaktır. Turizm koridorunun da Balıkesir’in üzerinde olması ayrı bir değer katmaktadır” ifadelerini kullandı.