Bursa’da gençler geleceğini konuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Çalıştayı’, ‘Gençler Geleceğini Konuşuyor’ temasıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya gençlik faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşları, üniversite birlikleri, üniversite öğrencileri, lise meclis başkanı ve lise gençlik temsilcileri, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilçe belediyeleri gençlik temsilcileri, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İŞKUR ve BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Bursa’nın değerli medya gruplarının temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Gençlik Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere verdiği öneme dikkati çekerek, “Gençliğimize değer veriyoruz. Çünkü gençlerimiz, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin garantisidir. Gençlerimiz, bu ülkenin sadece zenginliği değil, aynı zamanda dinamizm ve değişim potansiyelinin de kaynağıdır. Amacımız gençlerimizi iyiye yöneltmektir ve inanıyoruz ki gençliği iyiye yöneltmek, insanlığı iyiye yöneltmektir. Hayaller önemli, hayallerimiz bizleri heyecanlandırmalı. Gençlere yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Aktaş, dünyanın gelişmiş ülkelerinde nüfusun yaşlandığını belirterek, “Ülkemizde nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında, genç bir ülkeyiz. Bu müthiş bir potansiyel ve bu durum bizi heyecanlandırıyor. Çok başarılı gençlerimiz var. Gençlerimiz enerjimize enerji katıyor. Hangi alanda olursa olsun kaliteli, donanımlı gençlere ihtiyacımız var. Gençliğin heyecanı ve birikiminden faydalanmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Kendisinin henüz 33 yaşındayken İnegöl Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Gençlerimiz moral ve motivasyonunu bozmadan heyecanını koruyarak geleceğe yönelik adımlarını atmalı. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Öyle güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyoruz ki, ben her şehir dışına çıkışta Bursa’ya, her yurt dışına çıkışta Türkiye’ye aşık oluyorum” diyerek sahip olunan değerlerin kıymetinin de bilinmesi gerektiğine değindi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlere destek olacaklarını vurgulayarak, “Gençlerimizin her konuda önünü açmak da görevlerimiz arasında. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnanıyoruz ki, gençlerini iyi yetiştiren milletler gelecekte varlıklarını sürdürebilirler. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik modeli ve faaliyetleri hakkında projeler geliştiriyoruz. Amacımız, gençlerimizin, medeniyet bakiyesi temelinde, milli manevi kültürel değerlerle donanmış 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlanmasını sağlamaktır” dedi.

Başkan Aktaş, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ifade ederek, “Gençlerimizin kişisel, bedensel, sosyal, kültürel ve manevi olarak her anlamda gelişimine katkı koymayı hedefliyoruz. Gençlerle ilgili çalışmaların sürekliliğini önemsiyoruz. Bu amaçla Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğümüzü daha aktif hale getirerek gerekli planlamalarımızı yapıyoruz. Bursa’da faaliyet gösteren birçok genç STK ile bir araya gelerek neler yapabilirizi konuştuk. Eylem planımızı oluşturarak adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de bu çalıştaydır. Çalıştayın, ülkemiz gençliğinin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Tüm gün süren çalıştayda gençler, alanlarında uzman akademisyen ve bürokratların moderatörlüğünde 8 ayrı masada 9 ayrı konu ve temada oluşturulan komisyonlarda toplandı. İlgili konularda istişareler yapıldı, tespit ve analizlerde bulunuldu. Eğitim, spor, sanayi, ekonomi, istihdam, kültür sanat, bilim teknoloji, engelliler, milli manevi değerler, medya iletişim, Bursa ve kentlilik bilinci gibi konular çalıştay kapsamında detaylıca gençlerin bakış açısıyla değerlendirildi. Çalıştay, sabah 2, öğleden sonra raporlama olmak üzere 3 oturumlu akademik bilimsel bir sempozyum biçiminde gerçekleşti.