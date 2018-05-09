Bursa’da gençler toprakla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Hamidiye Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Osmangazi Gençlik Merkezi ve Yeşilay Bursa Şubesi’nin destek ve katkılarıyla düzenlenen “Toprakta Sevgiyle Buluşan Eller” projesinin kapanış toplantısı ve ödül töreni, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Hamidiye Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Ömer Bülbül, Osmangazi Gençlik Merkezi Müdürü Siyami Aytar, gençlik meclisi üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Bursa Kent Konseyi ofislerinde düzenlendi. “Toprakta Sevgiyle Buluşan Eller” projesi kapsamında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde bağlı çocuk sitesinde kalan gençlerinde yer aldığı 30 gençle beraber Bursa Hamidiye Anadolu Mesleki Teknik Lisesi’nde kurulan seralarda doğal tarım ürünleri ve bitki yetiştirme uygulamaları yapıldı. Daha sonra gençlerin serada ektikleri, bakımını yaptıkları bitkiler, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk sitesinde oluşturulan hobi bahçelerine taşındı. Sağlıklı şekilde bitkisini büyüten gençlere de düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

Ödül töreninin açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına proje hazırlamaları konusunda destek olduklarını belirtti. Bursa Kent Konseyi’nin bünyesindeki Sivil Toplum ve Projeler Ofisi’nin destekleriyle yazılan onlarca projenin çeşitli kurumlardan hibe aldığını ve hayata geçirildiğini dile getiren Başlar, “Sosyal Politikalar Merkezi Derneği’nin sahibi olduğu ‘Toprakta Sevgiyle Buluşan Eller’ projesi de Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı’ndan hibe aldı. Proje kapsamında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde bağlı koruma ve bakım altında kalan gençlerinde içerisinde yer aldığı toplam 30 gencimiz Bursa Hamidiye Anadolu Mesleki Teknik Lisesi’nde kurulan seralarda doğal tarım ürünleri ve bitki yetiştirme uygulamaları gerçekleştirdi. Daha sonra gençlerimizin serada ektikleri, bakımını yaptıkları bitkileri, çocuk sitesinde oluşturulan hobi bahçelerine taşıdık. Bugün ise sağlıklı şekilde bitkisini büyüten gençlerimizi ödüllendireceğiz. Bizlerden desteklerine esirgemeyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Erkut Öneş beye, Hamidiye Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Müdürümüze ve öğretmenlerine, Yeşilay’a ve Osmangazi Gençlik Merkezimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Erkut Öneş, projeyi başarı ile gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Öneş, “Bursa Kent Konseyi’nin koordinasyonunda bir araya gelerek güzel bir çalışmaya imza attık. Aslında proje bugün sonlanırken bizler bir tohum attık. Bitkilerimizi mevsimlerine göre tekrar tekrar yetiştireceğiz. Bu çalışmayı bir çocuk sitemizde başlattık. Bizlerde 15 çocuğumuzla projeye iştirak ettik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.