Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında yer yer patlama sesleri duyulurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay mahalline ulaşan ekipler geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yer yer patlamaların meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.