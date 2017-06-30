Bursa’da Gianni Guarracino rüzgarı

’sı düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’, İtalya’nın yetiştirdiği önemli bir gitar virtüözü olan Gianni Guarracino’yu Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde verdiği özel konserle ağırladı.
Guarracino, pop, klasik ve caz müziği Latin müziğiyle harmanlayarak oluşturduğu repertuarını Bursalıların beğenisine sundu. Gianni Guarracino, sahnede enstrümantal cazı, latin tınıları, pop ve klasik müziği kapsayan sahnesi ile dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Guarracino, ‘Gypsy land’, ‘Late at sunset’, ‘Corde di sogno’, ‘Agua ardiente’ ‘ Vida e samba’ adlı eserlerini seslendirdi.
Salonu dolduran müzik severler sergilenen enstürmantal gösteriyi hayranlık ile izlendi.