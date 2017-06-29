Bursa’da "göç" yürüyüşü

Otçu Göçü Yayla Festivali için şehir merkezinde yürüyüş yapıldı.

Bursa’daki Giresunlular, 1-2 Temmuz tarihlerinde Orhaneli’nde Karagöz Şenlik Alanı’nda gerçekleştirilecek festival öncesinde göç yürüyüşü yaptı. Cumhuriyet Caddesi’ndeki yürüyüşe katılan Giresunlular, ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bursa ve Giresun için sloganlar atan kalabalık, meraklı gözlerle kendilerine bakan vatandaşlara fındık ikram etti. Bursa Giresunlular Derneği Başkanı Adnan Kara, festivale iştirakin yüksek olacağını belirterek, "Kendi değerlerimizi ön plana çıkarmak için şenliğimizi yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Burada çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Saygıyı, sevgiyi etrafımızdakilerle paylaşacağız. Sevgi olunca her şey kolay” dedi.

Konuşmanın ardından mahalli kıyafetler giyen kızlar ve vatandaşlar horon tepti.