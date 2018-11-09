Bursa'da göçükte can pazarı

Bursa'da kanalizasyon ve alt yapı çalışması sırasında, toprakta oluşan göçük sonrası can pazarı yaşandı. Göçük altında kalan bir kişi, itfaiye ve mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Doğan Avcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alt yapı çalışması sırasında, toprakta göçük meydana geldi. Bir kişinin toprak altında kalmasının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altında mahsur kalan 35 yaşındaki Ali Rıza Çakar, itfaiye ve ekip arkadaşları tarafından kısa süreli çalışma sonucu yaralı olarak çıkartıldı. Çakar, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.