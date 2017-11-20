Bursa’da gölge oyunu coşkusu

Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’ başladı.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programıyla sanatseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, “Kültür ve sanat, bir toplumun canlı ve dinamik yapısının en önemli yapı taşlarıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak mimari yatımlar kadar kültürel faaliyetleri de önemsiyoruz. Çünkü sağlıklı şehirlerin gıdası kültür ve sanattır” dedi.

Festival gösterilerinin ilçelerde de yapılacağını anlatan Köse, “Karagöz’ün 500. yılını kutladığımız bu festivalde, bütün oyunlar, atölye çalışmaları ve seminerler ücretsiz olarak izlenebilecek. Festivalin, çocuklarımızın ve gençlerimizin ufkunu açacağına inanıyoruz” dedi.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de, teknolojinin geleneksel oyunların yerini aldığını belirterek, kültürel mirasın değerlerini koruyan ‘17. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’ne yerli ve yabancı 28 ekibin katıldığını söyledi.

Festivalde bugüne dek Tacettin Diker, Orhan Kurt, Metin Özlen ve Ünver Oral gibi ustalara verilen ‘Onur Ödülü’, bu yıl üçüncü kuşak Karagöz Sanatçısı Arif Duygu Tansı’ya takdim edildi.

Bu yıl festival programı atölyeler ve ünlü karagöz üstatları Metin Özlen ve Ünver Oral’ın seminerleriyle daha da zenginleştirildi. Gösteriler, 25 Kasım Cumartesi tarihine dek Bursa Karagöz Müzesi, Tayyare Kültür Merkezi, Merinos Göç Tarihi Müzesi Sahnesi, Akpınar Kültür Merkezi, İncirli Kültür Merkezi, Korupark AVM, Uğur Mumcu Sahnesi, BKSTV Atölye Salonu, Adile Naşit Kültür Merkezi ve diğer 14 ilçede seyirci ile buluşacak. Festivale katılan ekipler, 23 sahnede 60 performans sergileyecek. Festivale Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, İspanya, İran, KKTC ve Rusya’dan gelen ekipler de katılıyor. Türkiye’den Bursa Gölge Tiyatrosu, Bursa Karagöz Tiyatrosu, Bursa Karagöz Müzesi Gölge Tiyatrosu, İstanbul’dan Hayali Cengiz Samsun, Eskişehir Ters Ağaç Kukla Tiyatrosu, Hayali Cafer, Hayali Tayfun Özeren, Nevzat Çiftçi, İstanbul’dan Çocuk Prodüksiyon, Dream Team Tiyatro, Açıkgöz Kukla Tiyatrosu, Ankara’dan Mutlu Karagöz Kukla Tiyatrosu, İzmir Gölge Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi, Ankara Hadi Poyrazoğlu Kukla Tiyatrosu ve Adana Geleneksel Gösteri Sanatları ekipleri izleyicileriyle bir araya gelecek.