Bursa’da Hakan Altun coşkusu

yılını Şarkıcı Hakan Altun ile kutladı. Firma müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini arttırmak için çekiliş düzenledi. Düzenlenen çekilişte 3 motosiklet, 10 Umre bileti, 25 kişiye eşleriyle gidebileceği yurt dışı seyahati ve son model bir lüks araç hediye edildi.

1977 yılında tesisat ve taahhüt işleri ile sektöre ilk adımı atan Mustafa altın 80’li yıllarda Bursa Elektrikçiler Odası Başkanlığında bulundu. Daha sonra 3 oğlu olan Altın Yönetim kurulu başkanlığını en büyük oğlu olan Mesut Altın’a devretti. Görevi devir alan Mesut Altın diğer iki kardeşini de yanına alarak babasından alığı firmayı geliştirdi. Her sene batacak dedikleri firma gün geçtikçe yükseldi firmanın şuanda 10 bin üzerinde müşterisi 100 üzerinde yetkili bayi ve 2 bin 500 elektrik ürünleri çeşitleri var. 4M Altın Elektrik firması şirketin 40. yılını şarkıcı Hakan Altun ile kutladı. Bu geceye müşterilerini ve personelini davet eden Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altın ayrıca onların daha çok memnuniyetini kazanmak için çekiliş programı düzenledi. Yapılan çekilişte 3 kişiye motosiklet, 10 kişiye Umre, 25 kişiye eşi ile beraber Tunus seyahati ve 1 kişiye de son model lüks bir araç hediye edildi. Çekilişin ardından sahneye çıkan Hakan Altun bu mutlu günde burada bulunduğum için çok teşekkür ediyorum diyerek hayranlarını eşsiz şarkıları ile buluşturdu. Altun yaklaşık olarak 2 saat sahnede kaldı.

4M Altın Elektrik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altın," Bu sene 40. yılımızı kutluyoruz. Babadan gelen 3 kardeşin dayanışması ile kurulan bir şirket, elektrik sektörüne can veriyoruz, elektrik veriyoruz. İnşallah daha nice yıllara aile şirketi olarak devam edeceğiz. Biz toplamda 85 çalışanımız ile beraber burada tüm müşterilerimiz burada İstanbul daki ve Anadolu’nun her yerindeki toptancı arkadaşlarımız burada. Bizim her sene ilk 25 müşterimize 11 yıldır verdiğimiz bir hediye var. Eşleri ile beraber dünyanın herhangi bir ülkesinede tatil hediye ediyoruz. Bir araç hediyemiz var. 3 motosiklet hediyesi ve 10 kişiye eşleri ile beraber Umre hediyesi var"dedi.

Sanatçı Hakan Altun," Bir kere 40 yıl çok önemli bir başarıdır. 40 yıl süren bir markanın gecesinde o markaya gönül vermiş insanlara şarkı söylemek güzel olacak. Bursa’ya sık sık geliyorum zaten, Bursa halkı sağ olsun gerek bizi konserlerimizde gerek böyle özel gecelerde bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu gün İskender yiyemedim onun biraz derdi var içimde çünkü dün konserden gelmiştim sabah uyandım bir sonraki gelişimde iskender tütüyor burnumda desem, 3-4 günden beridir şarkı söylüyorum. Bir de buradan çıkıp Bostancı gösteri merkezine gideceğim"dedi.