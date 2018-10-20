Bursa'da hasarlı apartman yıkılıyor

Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki Sibel Apartmanı, 11 Ekim'de giriş katındaki taşıyıcı kolonlarında kırılma ve çatlaklar olması üzerine tahliye edilmişti. 6 katlı 11 daireli binanın yakınındaki binalar da tedbir maksadıyla boşaltılmıştı. Nilüfer Belediyesi'nin hasarlı binanın yıkılması yönünde hazırladığı rapora Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de onay verince zaman kaybetmeden riskli binanın yıkılmasına başlandı. Nilüfer Belediyesi ekipleri yıkım çalışmalarını sabah saatlerinde başlattı. Yıkım çalışmaları yakındaki binalara zarar gelmemesi için aşama aşama yapıldı. Geniş güvenlik tedbirleri alınan binanın önce zemindeki ayak kısımlarına malzeme dolgusu yapıldı. Binadaki balkon ve tuğla kısımları da alınarak ağırlığın hafifletilmesiyle birlikte iş makineleri harekete geçti.

Yıkım çalışmalarını çevre sakinleri de ilgiyle izlerken, binadaki dairelerden birinin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı yere düşürülmeden iş makinesi yardımıyla alındı.

Üst kısımdan başlanarak kısım kısım yıkılan binanın çevreye zarar vermemesi için çalışma titizlikle yürütüldü. Ekipler yıkımı iki günde tamamlayacak.