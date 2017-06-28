Bursa’da hatalı sollama dehşeti: 10 yaralı

Bursa’da hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı

Orhaneli’den Bursa yönüne giden 10 V 0405 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sebebiyle merkez Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi yakınlarında Bursa’dan Orhaneli yönüne seyreden 16 V 9902 plakalı Şahin marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.