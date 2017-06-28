Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 12:40

Bursa’da hatalı sollama dehşeti: 10 yaralı

Bursa’da hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandıOrhaneli’den Bursa yönüne giden 10 V 0405 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sebebiyle merkez Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi yakınlarında Bursa’dan Orhaneli yönüne seyreden 16 V 9902 plakalı Şahin marka otomobile çarptı.

Bursa’da hatalı sollama dehşeti: 10 yaralı

28 Haziran 2017 12:40

Bursa’da hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı


Orhaneli’den Bursa yönüne giden 10 V 0405 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sebebiyle merkez Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi yakınlarında Bursa’dan Orhaneli yönüne seyreden 16 V 9902 plakalı Şahin marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!