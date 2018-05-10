Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak

Ramazan ayında Bursa’da Orhan ve Yeşil camilerinde hatimle teravih namazı kıldırılacak. İlçelerdeki çeşitli camilerde ise hafızlar tarafından enderun usulü teravih namazı kıldırılacak. Ramazan ayında Bursa’da yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi veren Bursa İl Müftüsü İzani Turan, "Bugün burada işitme engelli kardeşlerimize dini hizmet sunacak olan kursları başarıyla bitirmiş 39 personelimize sertifikalarını vermiş bulunmaktayız. Tüm engelli gruplarına yönelik din hizmeti sunma ve manevi destek sağlama görevi bu ay da yoğun bir şekilde sürdürülecek. Orhan ve Yeşil camilerinde hafızların imametinde hatimle teravih namazı kılınacak, gündüz ise ezbere mukabele okunacak. İl müftülüğünün oluşturduğu ekiplerle farklı ilçelerde enderun usulü teravih geleneği yaşatılacak. Enderun usulü teravih kılınan camilerde yatsı öncesi Kur’an-ı kerim tilavet edilecek. Ayrıca tashih-i huruf kursu bitirmiş hanım din görevlileri tarafından kadınlara yönelik mukabeleler icra edilecek" dedi.