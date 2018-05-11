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11 Mayıs 2018 17:18

Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belirlendi

On bir ayın sultanı mubarek ramazan ayının gelmesiyle birlikte Bursa’da 18 camide hatimle teravih namazı kılınmaya başlanacak.

Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belirlendi

11 Mayıs 2018 17:18


İnegöl ilçesinde 3, Gemlik’te 2, Osmangazi’de 5, Yıldırım 4, İznik, Yenişehir, Mudanya ve Gürsu’da 1 camide olmak üzere toplam 8 ilçe ve 18 camide hatimli teravih namazı kılınacak. Hatimli teravihler ramazan ayı boyunca devam edecek. 15 Mayıs Salı gecesi ilk teravih namazıyla başlayacak hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak. Bu camiler Bursa İl Müftülüğü tarafından belirlendi. Müftülük tarafından yapılan açıklamaya göre, hatimle teravih kılınacak camiler şöyle:


Gemlik ilçesinde İbrahim Karsaklı ve Umurbey-Selçuk Camii, İnegöl ilçesinde Süleymaniye, Suyolu, Yıldırım Camii, İznik ilçesinde Hacı Hamza Camii, Yenişehir’de Çınarlı (Voyvoda) Camii, Osmangazi ilçesinde Orhan Camii, Demirtaş Organize Sanayi Camii, Nakkaş Ali Paşa Mescidi, Hamitler Merkez Camii, Dikkaldırım-Mustafa Kılıçaslan Camii, Yıldırım ilçesinde İmam Hatip Okulu Tatbikat Camii, Zeyniler Camii, Yeşil Camii, Çınarönü Mahallesi Hacerülesved Camii, Gürsu ilçesinde Mahmutoğlu Camii, Mudanya ilçesinde Hasanbey Camii.




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