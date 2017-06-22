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22 Haziran 2017 11:13

Bursa’da hava destekli narkotik operasyonu helikopter kamerasında...

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa’da hava destekli narkotik operasyonu helikopter kamerasında...

22 Haziran 2017 11:13

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, polisin operasyonu ise an be an helikopter kamerasına aynsıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 kişi adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Bursa genelinde 16 noktada dün akşam saatlerinde Uyuşturucuyla Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinın katılımıyla operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ise operasyona havadan destek verdi.


Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki 50 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen uyuşturucu satıcılarının ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeği Alfa’nın da yer aldığı operasyonda polis helikopteri operasyonu havadan takip ederek kayıt aldı. Gözaltına alınan 60 kişiden 34’ü adli para cezasını çarptırılarak serbest bırakıldı. 26 kişi ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.




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