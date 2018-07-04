Bursa’da hedef kesintisiz ulaşım

2018’i ‘yol ve ulaşım yılı’ ilan eden Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’dan Mudanya’ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan Çelebi Mehmet Bulvarı ve Hüdavendigar Bulvarı’ndaki kamulaştırma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Başkan Alinur Aktaş, şehrin doğusundan batısına kesintisiz ulaşımı sağlayacak yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Çelebi Mehmet Bulvarı’nda inceleme yapan Başkan Aktaş, iş makinesi kullanarak, bölgede kamulaştırılan binaların yıkımını yaptı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile muhtarlar da çalışmaya katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı daha da güzelleştirdiğini söyleyen Başkan Aktaş, ulaşımda önemli bir alternatif olan 30 metrelik yoldaki kamulaştırma ve yıkım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çelebi Mehmet Bulvarı ve devamında Hüdavendigar Bulvarı’nın şehre kazandırılması için 500’ün üzerinde binanın kamulaştırılarak yıkıldığını anlatan Başkan Aktaş, “Beşyol Kavşağı da Osmangazi’nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Yunuseli Kanalı üzerindeki 3 köprünün yapımı da tamamlanırken, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve devamında yapılacak çalışmayla da ulaşımda Mudanya’ya kadar bağlantı sağlanmış olacak” dedi.

Başkan Aktaş, bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Yıldırım’dan yola çıkan vatandaşların, şehir içi trafiğine girmeden alternatif yol ile Mudanya’ya kadar ulaşabileceğini söyleyerek, “Soğanlı ile Yeni Yalova arasındaki 1200 metrelik bölüm, 2014 yılında Çelebi Mehmet Bulvarı olarak açılmıştı. Çelebi Mehmet Bulvarı 250 binanın yıkılmasıyla tamamlandı. Kamulaştırmalara 40 milyon TL, yol imalatına ise 2,5 milyon TL harcandı. Doğuya doğru devamı olan 1150 metre uzunluğundaki Hüdavedigar Bulvarı ise İstanbul Caddesi’nden Gökdere’ye kadar uzanıyor. Küçükbalıklı, Altınova, Atıcılar mahalleleri arasındaki 2,5 km’lik yolda 180 bina yıkıldı. Kamulaştırmalara 66 milyon TL harcandı. Kanalboyu ile Paşa Çiftliği arasındaki bölümde de 60 parselde toplam 65 bina ve toplam 14 bin metrekarelik kamulaştırma alanı buluyor. 47 parselin kamulaştırılması tamamlandı. 13 parselde kamulaştırma devam ediyor. İnşaat alanı ise yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Kamulaştırmalar için 15 milyon TL ödendi. 7 milyon TL ödenecek. 17 bina yıkılacak. 3500 metrekarelik alan açılacak” diye konuştu.

Bursa’nın hızla büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, çalışmalarında ulaşım ve trafiğe öncelik verdiklerini hatırlattı. Raylı ulaşımdan otobüslere, deniz ulaşımından özel halk otobüslerine ve şehrin doğusundan batısına kadar her konuda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Kavşak ve şerit düzenlemeleriyle trafik rahatladı, bu noktada vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bunlar, birer başlangıç. Vatandaşımızı daha çok mutlu edecek adımları da önümüzdeki günlerde yine atacağız” diyerek çalışmalar tamamlandığında söz konusu güzergahın da Bursa’ya nefes aldıracağını sözlerine ekledi.