Bursa’da hem incirler, hem pehlivanlar yarıştı

Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mesire Alanı’nda yapılan festival, mehter ve folklor gösteriyle başladı. Ardından 8 farklı kategoride yaklaşık 150 pehlivanın kıyasıya mücadele ettiği yağlı güreşler yapıldı. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl 2 farklı köyden 17 üreticinin katıldığı yarışmada incirler dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği gibi farklı alanlarda değerlendirildi. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeye göre birinciliği Fatih Çakmak, ikinciliği Hüseyin Kocakurt ve üçüncülüğü ise Süheyla Kılıç kazandı. Dereceye giren üreticilerden birinciye 300, ikinciye 250, üçüncüye ise 200 TL para ödülü verildi.

Festivalin 17’ncisini organize ettiklerini hatırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu festivalin daha gelişmesi, büyümesi için belediye olarak yapılabilecek tüm destekleri yapıyoruz. Bu festival, etkinlik, bu incir bu bölgede yaşayan köylülerimizin. Bizler bir adım atıyorsak, sizler 10 adım koşarak bunu sahiplenmeniz gerekir. Dereceye girenlerden ilk 3’ü Ovaakça’dan. 17 katılımcıdan 15’i Ovaakça’dan 2’si Dürdane’den. 24 köyümüz incir üretiyor. Bu incir sadece Osmangazi köylerinde üretiliyor. Bu incirleri Avrupa’nın birçok yerine ihraç ediyoruz” dedi.

Başkan Dündar, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.