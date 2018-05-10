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10 Mayıs 2018 14:22

Bursa’da hipodroma bin polisle büyük baskın

Bursa’da bin polisle Osmangazi Hipodromu’na baskın düzenlendi.

Bursa’da hipodroma bin polisle büyük baskın

10 Mayıs 2018 14:22


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Osmangazi Hipodromu’na bin polis memuru ile drone destekli baskın düzenledi. Baskında ahırlar ve odalar didik didik aranırken çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü öncülüğünde Osmangazi Hipodromu’na bin polis desteğiyle baskın düzenlendi. Baskında özel harekat polisleri güvenlik tedbirleri alırken TEM, KOM, narkotik ve asayiş ekipleri ahırları ve çalışanların kaldığı odaları tek tek aradı. Operasyonda narkotik madde arama köpeği ’Rona’ da yer aldı.


Operasyonda araması olan 6 şahıs, 3 adet ruhsatsız tabanca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskın esnasında dikkat çeken bir diğer detay ise atlar için kullanılan ilaçlar oldu. Baskına destek amacıyla gelen veteriner hekimlerin ’satışı yasak’ dediği ilaçlar polis ekiplerince tespit edilerek toplatıldı ve gerekli incelemeler yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.


Yaklaşık 3 saat süren baskında bin at bakım görevlisi, bin 190 ahır tek tek arandı. Baskın aynı zamanda drone ile havadan da görüntülendi. Ekipler 3 saatlik baskının ardından konvoy halinde hipodromdan ayrıldı.




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