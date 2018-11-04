Bursa'da hırsızlar 100 bin liralık bir kamyon dolusu alemi çaldı

Bursa'da dünyaca ünlü alem ustasının yaptığı alemler çalındı. Değeri 100 bin lirayı bulan bir kamyon dolusu alemin Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 20 camiye takılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dünyanın dört bir köşesindeki camilere 50 yıldır alem yapan 70 yaşındaki Ayhan Savut, 3 ay boyunca gece gündüz çalışıp Türkiye genelindeki 20 cami için ürettiği alemleri babadan kalma iş yerinde depoladı. Gece yarısı iş yeri önüne kamyonla gelen hırsızlar, kapıyı kırarak içeriye girdi. Maddi değeri 100 bin lirayı bulan alemleri kamyona yükleyen kimliği belirsiz şüpheliler ortadan kayboldu. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı farkeden Savut, polise haber verdi. İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, çevredeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de toplayarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki alem ustalarından biri olan ve aynı zamanda Devlet Sanatçısı unvanı bulunan alem ustası Ayhan Savut, 100 bin lira değerindeki bir kamyon dolusu alemin bulunamamasına tepki gösterdi. Savut, çalınan alemlerin göz nuru olduğunu söyleyerek, biran önce bulunmasını istedi. Türkiye'deki çeşitli camiler için gece gündüz çalışarak yaptığı alemlerin bir gecede çalındığını ifade eden Savut, “Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu yaptığım alemler bir gecede çalındı. Çalınan alemlerin değeri 100 bin liraydı. Çalındıktan sonra emniyet güçlerine haber verdik gelip incelediler, çevredeki güvenlik kameralarını aldır, ama hala ses seda yok. Biran önce alemlerin bulunup ait oldukları yerler olan camilere gönderilmesini istiyorum” dedi.