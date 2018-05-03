Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 10:08

Bursa’da hırsızların yeni gözdeleri otomobiller

Bursa’da hırsızlar otomobillere dadandı.

Bursa’da hırsızların yeni gözdeleri otomobiller

03 Mayıs 2018 10:08

Son olarak bir otomobilden çok sayıda iş makinesi çalan hırsızlar polisi alarma geçirdi.


Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Hırsızlar 74 DF 494 plakalı otomobilin kapılarını açarak araç içerisinde bulunan 5 adet lokma takımı, 15 adet şarjlı matkap, 6 adet hilti, 3 adet sunta kesme makinesi, 10 adet elektronik ölçüm cihazını çaldı. Araç sahibi durumu fark edince polise bilgi verdi. Olay yerine gelerek araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri söz konusu malları satın alan şahsa ulaştı. R.Ö. isimli şahıstan malları geri alan ekipler şahsı da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Şahıs ifadesinin ardından serbest kalırken söz konusu çalıntı mallar ise sahibine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç