Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 23:20

Bursa’da huzur operasyonları devam ediyor

Bursa’da polisin düzenlediği huzur operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da huzur operasyonları devam ediyor

12 Eylül 2017 23:20


Bursa Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzur ve asayişin sağlanması için merkez Yıldırım ilçesinde çeşitli şubelerden 200 polisin katılımı ile huzur operasyonu düzenledi. Uygulamada 400 kişinin Genel Bilgi Tarama (GTB) sorgulaması yapılırken, 9 kişi gözaltına alındı. Belirli noktalarda trafik polislerinin yaptığı yol uygulamalarında ise 92 araç kontrolden geçirilirken, 6 araca çeşitli kusurlardan dolayı bin lira para cezası kesildi.


Umuma açık mekanlarda yapılan denetimlerde ise 18 umuma açık iş yeri ve 10 ikamet kontrol edildi, 7 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.


Huzur operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, dolu fişekler, çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Bursa’da huzurun ve asayişin sağlanması için bu tarz operasyonların devam edeceği açıklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç