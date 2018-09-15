Bursa'da İdlip için seferberlik

Bursa'da İdlip halkına yardım göndermek için kampanya düzenlenecek.

Memur-Sen Bursa Şubesi ile İHH Bursa Şubesi, Suriye'nin İdlip ilçesindeki vatandaşlara yardım kampanyası başlatılması için protokol imzaladı. Memur-Sen Bursa İl Temsilciği'nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, “Memur-Sen, sendikalarımıza bağlı başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Suriye'deki yaşanan olaylara kayıtsız kalamayacağımız ve insani yönünü göz ardı edemeyeceğimizden dolayı yardım kampanyasının başlaması kanaati oluştu. Biz ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. İçeride pek çok hainle, dışarıdan ekonomik saldırılarla uğraşıyoruz. İnsanımız zorlu dönemden geçiyor. Ancak her Türk milletinin Suriye olayında gösterdiği hassasiyeti biliyoruz. Suriye'deki olaylar İslam coğrafyasını ilgilendiriyor. İnsan ve Müslüman olarak bu olaylara kayıtsız kalamayız. Bursa'da 32 bin üyesi bulunan Memur-Sen'imiz gereken hassasiyeti gösterecektir. Bu yardım kampanyamızda ulaşabildiğimiz herkese ulaşıp, kampanyaya dahil etmeye çalışacağız” dedi.

İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaplan ise, “Suriye'de 8 yılını geride bıraktığımız gerçekten insani bir dram gözümüzün önünde cereyan etti. Memur-Sen'in genel merkezi ile beraber bu kampanyaya destek verdik. İdlip'de yaşanan son sıkıntıya destek olmak adına protokol imzalayacağız. Bu yapacağımız çalışma ile bugüne kadar Bursa'dan 693 tır yardıma dönem dönem Memur-Sen'in de destekleri oldu. 27 Eylül'de şuanda 15 tır hedefliyoruz. Dualarla İdlip'deki mazlum kardeşlerimize uğurlamış olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yünkül ile Kaplan arasında protokol imzalandı.