Bursa'da iki aracın çarpıştığı kazada anaokulu servis minibüsü devrildi

Bursa’da seyir halindeki otomobil ve servis minibüsünün çarpıştığı kazada anaokuluna öğrenci taşıyan servis minibüsü devrildi.
Bursa'da seyir halindeki otomobil ve servis minibüsünün çarpıştığı kazada anaokuluna öğrenci taşıyan servis minibüsü devrildi. Öğrenci servisinde bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı.
Kaza merkez Osmangazi İlçesi Güneştepe mahallesinde gerçekleşti. U.Ç. idaresindeki 16 AAL 266 plakalı servis minibüsüyle karşı istikametten gelen A.Ç.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazayı minibüs şoförünün oğlu hafif sıyrıklarla atlattı. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.