Tasmalı olduğu görülen köpeğin daha önce kısırlaştırılıp aşıları yapılarak sahiplendirildiği tespit edilirken, sahiplenen kişinin yeniden sokağa bıraktığı tahmin ediliyor.

İnegöl’de geçtiğimiz hafta heykel bölgesinde oyun oynayan çocuklara saldıran sokak köpeği, iki günde 2 çocuğu ısırarak yaralamıştı. Olay üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çocukları ısıran köpeği yakaladı. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde karantina altına alınan köpek, saldırıya uğrayarak yaralanan Ahmet Can Yaldız tarafından barınakta teşhis edildi.

Barınakta yapılan incelemede köpeğin 4-5 yıl önce kısırlaştırıldığı, aşılarının yapıldığı ve sahiplendirildiği tespit edildi. Sahiplenen kişi tarafından yeniden sokağa bırakılan köpeğin tasması dikkat çekerken, saldırganlığında düzenli bakıma alışmış köpeğin yeniden sokağa bırakılması sonucu hayvanın tedirginliği ve kalabalık ortamdan ürkmesi sebebiyle olayın gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Babası Mithat Yaldız ile birlikte Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine gelen Ahmet Can, kendisini ısıran köpeği tespit etti. Burada konuşan Ahmet Can Yaldız, “İnegöl Belediyesi beni ısıran köpeği yakalamış. Biz de geldik barınağa. Köpeği teşhis ettik. Teşekkür ediyorum” dedi.

Baba Mithat Yaldız ise “İnegöl Belediyesine böyle güzel bir tesis yaptığı için teşekkür ediyorum. Bu hayvanların gerçekten bakıma ihtiyaçları var. Türkiye’ye örnek olacak bir tesis yapılmış. Oğlumu ısıran köpek yakalandı. Şu anda burada. Tedavisi yapılıp rehabilite edilip yeniden dışarı salınacak. Tabi dışarı salınırken de yine gözetim altında olmalı. Aynı köpek bizden bir gün önce başka bir çocuğu da ısırmış. Köpek yakalandığına göre herhalde artık çocuklarımız sokakta rahat oynayabilecekler. Belediyemize ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Canımız yandı ama Allah daha beterinden saklasın. Köpek inşallah burada uysallaşıp yeniden olması gereken yere, sokağa gidecek. Ondan sonra zaten iş bizlere düşüyor. Çöpe atacağımız yiyecekleri sokak hayvanlarının olduğu bölgelere bırakırsak onlar da zamanla insanlara alışacak. Belki çocuklarımız köpeklerle oynayabilecek seviyeye gelecek” dedi.

10 gün karantinada kalacak

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mesut Karıman da kendilerine bilginin ulaşt ığını kaydederek, "Köpek yakalandı. Köpeği karantinaya aldık. En az 10 gün süreyle bizde kalacak. Sağlık durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. 10 gün sonunda da bir sorun olmazsa Mithat Beye bilgi vereceğiz ve Ahmet Can’ın ısırma olayından dolayı vurulan aşıları yarıda kesilebilecek” dedi.

Sahiplenilip yeniden sokağa bırakılmış

Köpeğin daha önce sahiplenilmiş bir hayvan olduğunu da açıklayan Karıman; “Bu köpeğimiz daha önce bizden sahiplendirilerek çıkmış. Kulağında küpesi var. Kısırlaştırılıp aşıları yapılmış bir köpek. Boynunda da tasması var. Bunun sahipli bir hayvan olduğu belli. Hayvanları koruma kanunu ve Hayvan Zabıtası kanununa göre sahipli köpeklerin serbest bir şekilde dışarıya salınması yasak. Sahipleri kontrolünde ağız maskeli ve tasmalı olarak gezdirilmeleri gerekiyor. Ancak sahiplenen kişi köpeği yeniden sokağa terk etmiş. Saldırganlığın da bundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Düzenli bakıma alışmış bir köpek kendini yeniden dışarıda savunmasız bir şekilde bulunca kalabalığın da etkisiyle ürküp saldırmış olabilir. Köpeğin şu anda ısırmaya yönelik bir tavrı gözükmüyor ama bu tür köpekler çok sinsice arkadan yaklaşıp ısırıp kaçabiliyorlar. Bu tabi yetiştirmeye de bağlı. Köpek çalıların arasından çıkınca aniden refleks olarak saldırmış olabilir. Bu köpek 4-5 yıl önce sahiplendirilmiş bir köpek. Bu küpeleri o dönemde kullandık. Şu anda Orman Bakanlığı’ nın bizlere verdiği yeşil küpeleri kullanıyoruz. Şu anda cipte takıyoruz. Cipli sistem olsa hemen kime sahiplendirildiğine ulaşmak mümkün olurdu” diye konuştu.

Sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara da çağrıda bulunan Karıman; “Hayvan sahiplerine ricamız, kesinlikle ve kesinlikle sahiplendikleri köpeklere iyi baksınlar. Eğer bakmayacaklarsa da sokağa bırakmayıp tekrar bize getirsinler. Sahiplenilen köpeklerle ilgili de biz İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi olarak tüm aşı ve bakımlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Sahiplenen kişilere maddi anlamda bir külfette oluşturmuyor bu” dedi.

Öte yandan, köpeğin ısırdığı Ahmet Can ile babası Mithat Yaldız, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine köpek maması da hediye etti.