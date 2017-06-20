Bursa’da iki farklı suç örgütüne operasyon

Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, İnegöl’de “Adam Öldürme, Adam Yaralama, Tehdit ve İşyeri Kurşunlama, Mala Zarar verme” suçlarını gerçekleştirdiğini tespit ettiği iki farklı suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

18 ev ve 8 işyeri arandı

İki farklı suç örgütüne ait 16 ev ve 8 işyerine sabah saatlerinde Özel Harekat ekiplerinin desteği ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı bildirildi. Ev, işyeri ve otomobillerde yapılan aramalarda 1 adet kaleşnikof tüfek, 12 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 220 adet fişek ve mermi ele geçirildi.

Operasyonu anı polis kameraları tarafından da anbean görüntülendi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekler.