Bursa'da iki genç silahlı ve sopalı saldırıya uğradı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sahilde oturan 2 genç, dört kişi tarafından silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Gençlerden biri isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saat 22.30'da sahil yolunda eski mezbahane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki D. ve arkadaşı Y.E.A, sahil kenarında oturdukları sırada kimliği belirlirsiz kişilerin silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen olayda 16 J 8787 plakalı araçtan inen 4 kişi, Zeki D. ve Y.E.A'nın yanına gelerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından iddiaya göre N.D., silahını çekerek, Zeki D.'yi sağ omzundan silahla vurdu. Y.E.A. ise başına aldığı odun darbesiyle yaralandı. Şüpheliler, plakası tespit edilen araca binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Zeki D. kurtarılamadı.

Polis, olayın hemen ardından cinayet şüphelisi N.D. ve oğlu M.D.'yi saklandıkları bir arazide yakaladı. Cinayeti işleyen baba N.D.'nin suçunu oğlu M.D.'nin üstlenmek istediği ileri sürüldü. Cinayet zanlıları baba ve oğlunun emniyette sorgusu sürüyor.