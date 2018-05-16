Bursa’da ilk iftarda gelenek bozulmadı

İlk orucunu vatandaşlarla birlikte aşevinde açan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzur ve bereket ayı Ramazan’ın tüm Müslümanlar için hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal belediyecilik faaliyetlerinden biri olan ve her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen aşevinde, yine ilk iftar heyecanı yaşandı. Sıraya girip tabldot yemeği alan vatandaşlar, iftar saatinin gelmesini büyük bir heyecanla bekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve belediye bürokratları, Ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla aynı sofrada açtı. Servis masasının arkasına geçip yemek dağıtan Başkan Aktaş, ezan vaktinin girmesiyle birlikte orucunu açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı Ramazan’ın başta Bursa ve Türkiye olmak üzere dünyadaki Müslümanlar için hayırlar getirmesini diledi. Bursa’da bu yıl Ramazan ayının ‘içeriğine uygun olarak’ Kur’an-ı Kerim ve kasidelerle, dini sohbetlerle dolu dolu yaşanacağını belirten Başkan Aktaş, Fomara’daki aşeviyle birlikte şehrin farklı noktalarında kurulan iftar çadırlarında vatandaşları ağırlayacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra 7 ayrı ülkede daha iftar davetlerinin organize edildiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Biz de ilk iftarımızı, Fomara’da oluşturduğumuz bu aşevinde açıyoruz. Balkan ülkeleri ve Batum’da iftarlarımız olacak. İlerleyen günlerde, özellikle ilçelerde vatandaşlarımızla beraber olmaya çalışacağız. Ben tekrar Ramazan ayının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, açıklamasında, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere de değindi. Filistin’de asla kabul edemeyecekleri bir saldırının daha yaşandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Son olayda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu Ramazan, barış ve kardeşliğin, dostluğun arttığı bir ay olur. Türkiye güçlü bir ülke. 11 ayın sultanını fırsat bilerek, inşallah mazlum ülkelere yardım elimizi uzatacağız” diye konuştu.