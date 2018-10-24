Bursa'da İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen ve iş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, 1-3 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi (BKK), Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlarla işverenlerini bir araya getirecek. İnsan kaynakları ve istihdam alanında Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan etkinliğe 10 holding ve 20 şirketler grubunun da yer aldığı toplamda 191 firma 200 stantla katılacak. Katılımcıların firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına imkan sunacak organizasyonda aynı zamanda Hakan Mengüç, Şermin Yaşar ve Ahmet Şerif İzgören'in katılımları ile 3 önemli konferans gerçekleştirilecek. Katılımcıların kişisel gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla 30 sertifikalı seminer yapılacak. Katılımcıların, fuar alanına, konferanslara ve sertifikalı seminerlere ücretsiz olarak katılabileceği dev organizasyonunun tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ile Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak'ın da katıldığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nitelikli insan gücünün önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin değişerek gelişimini sürdüren bir ülke olduğunu ve her alanda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle ‘güçlü ülke' hedefine adım adım ilerlediğini dile getiren Aktaş, bu süreçte en fazla ihtiyaç duyulan konunun ise nitelikli insan gücü olduğunu vurguladı. Aktaş, insan gücünün en iyi şekilde değerlendirilmesi, belirli eğitim ve tecrübe süreçlerinden sonra doğru yönlendirmelerle en yüksek verimin alınmasıyla kalkınmanın da hızlanacağını kaydetti. Bu noktada potansiyel iş gücünü oluşturacak kişilerle, iş dünyasının yakın ilişkiler kurmasının çok önemli olduğunu ifade eden Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması tam da bu amaca hizmet için yapılıyor. Özellikle, Bursa Kent Konseyimize ve Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çünkü bu buluşmanın gerçekleşmesinde yoğun bir emek harcadılar” dedi.

Bursa'nın önde gelen firmaları ile iş arayan veya kariyer gelişimini hedefleyen vatandaşların etkinlik sayesinde bir araya geleceğini vurgulayan Aktaş, “Firmalar, açacakları stantlarla, seminer programlarıyla, işgücüyle buluşacak, içinde bulundukları sektör hakkında bilgiler verecek, firmaları ve insan kaynakları politikaları hakkında bilgilendirme yapacaklar. Ayrıca organize edilecek konferanslar, seminerlerle insan kaynakları ile ilgili eğitimler hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapılacak ve dolayısıyla vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine de katkılar sağlanacak. Bursa'mızın işgücü piyasasına önemli kazanımlar kattığına inandığımız Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na vatandaşlarımızın yoğun katılımını bekliyoruz. İşsizlikle etkin mücadeleye katkı sağlayacak olan bu etkinliğe katılımları ile destek olacak tüm firmalarımız başta olmak üzere bu organizasyonun gerçekleşmesinde işbirliği ve desteğini esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"10 bin açık iş pozisyonu"

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de, hükümetin 2017'de başlattığı Milli İstihdam Seferberliğinin bu yıl da devam ettiğini hatırlatarak, Kestel, İnegöl ve Gemlik'te istihdam buluşmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa merkezinde ise çok ciddi bir organizasyona imza attıklarına dikkat çeken Türkmen, “Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na katılacak firmalarla yaptığımız ön görüşmelerde 10 bine yakın açık iş pozisyonunu karşılamayı hedeflediklerini öğrendik. Bu iş arayanlar için önemli bir fırsat. İşimiz gücümüz istihdam sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülke ekonomisi için böylesi önemli bir etkinliğe verdikleri destek nedeniyle Büyükşehir Belediyemiz ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.