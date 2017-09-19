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19 Eylül 2017 14:43

Bursa’da ipek şenliği

Büyükşehir Belediyesi, meşhur Bursa ipeğini canlandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bursa’da ipek şenliği

19 Eylül 2017 14:43


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından İnegöl’ün İhsaniye Mahallesi’nde 24 Eylül 2017 Pazar günü olan “Bursa İpeği Şenliği” düzenlenecek. İpek halı, ipek kumaş üretiminin yanı sıra Muradiye İpek Fabrikası’nda gerçekleştirilen çalışmaları özetleyen tepme mancınık ile ipek çekimi, devdah ile geleneksel yöntemle ipek bükümü uygulamalı olarak anlatılacak. Koza üretimi konusunda üreticilerin taleplerinin alınacağı bilgilendirme masaları oluşturulacak.


Uzmanların katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek ve aynı zamanda Dr. İsmail Şeker tarafından hazırlanmış olan İpek Böceğinin Öyküsü adlı fotoğraf sergisi açılacak. Mahalli lezzetlerin de sunumunun yapılacağı şenlik, Çemberimde Gül Oya isimli tiyatro oyunuyla sona erecek. Katılmak sağlamak isteyen vatandaşlar için saat 10:00’da Merinos AKKM Güney Kapısı’ndan ( UEDAŞ karşışı ) araç kaldırılacak.




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