Bursa’da İsrail lanetlendi

İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi. Ülke genelinde İsrail ve Amerika protesto edilirken, Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda eylem düzenlendi. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletler’i ve kararlarını uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün BM kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır” dedi.

İsrail’in şuana kadar 58 Filistinliyi şehit ettiğini ve binlerce masum insanı yaraladığını söyleyen Salman, “ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” diye konuştu.

“İsrail kadar ABD’de sorumludur”

Müslümanların Kudüs’ün namusunu koruması, tarihin yüklediği mukaddes bir sorumluluk olduğunu ifade eden Salman, “Ümmetin onuru Kudüs’ün oldu bittilerle işgal girişimine karşı, Selahaddin Eyyübi gibi dimdik duracağız. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

Kalabalık İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attıktan sonra dağıldı.